"Me estafaron": Hombre que causó destrozos en aeropuerto dio su versión de los hechos

Tras darse a conocer las medidas cautelares que el Primer Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó para el hombre que causó destrozos en el aeropuerto de Santiago, el sujeto de nacionalidad haitiana dio su versión de los hechos.

El hombre aseguró a T13 que "si trabajo con una persona y la persona no paga. ¿Usted que va a hacer? Son muchas emociones. Yo quiero ver a mi familia, tengo seis años aquí y nunca viajé".

Al ser consultado sobre el porqué decidió destrozar las pantallas del lugar, el sujeto aseguró que "trabajé mucho para ganar un millón 145 mil pesos para viajar. No tengo familia aquí, yo estoy solo. Yo tenía todo planificado para viajar y cuando llego allá, la persona (del aeropuerto) me dice que no. Me estafaron".

Posteriormente, el hombre aseguró que "la culpa es del Gobierno. El Gobierno sabe las cosas bien. Hace un mes compré el pasaje, y en el aeropuerto la persona me dice 'no puede viajar' y yo le digo 'no puedo tener Visa'. Antes Chile era abierto y yo podía viajar sin Visa".