Investigadores proponen incorporar insectos en la dieta felina

Un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile propone a los insectos como una alternativa sustentable para la alimentación de gatos domésticos.

Comida en base a grillos, moscas y gusanos es parte de lo que aborda el trabajo "Percepción de los dueños de gatos sobre el uso de insectos como ingredientes en la alimentación de gatos", publicado recientemente en la revista científica Journal of Insects as Food and Feed.

Respecto al origen de la investigación, Fabrizzio Valdés, del Departamento de Fomento de la Producción Animal de la U. de Chile, señaló que "empezamos a estudiar los insectos como fuente de proteína, y notamos que había muy pocos estudios enfocados en mascotas, especialmente en gatos", falta de información que, junto con la necesidad de alternativas sustentables de alimentación, impulsó al equipo.

Así, entre junio y agosto de 2021, encuestaron a través de un formulario en línea a 1.684 dueños de gatos del país -en su mayoría, mujeres universitarias con hábitos alimenticios omnívoros-, y concluyeron que el 63,6% estaba dispuesto a alimentar a sus mascotas con insectos.

El sondeo también demostró una preferencia por los snacks que contienen un 20% de harina de insecto: "Mostramos fotos de galletas con insectos y explicamos sus ventajas nutricionales y ambientales, lo que aumentó la disposición de los dueños a probar estos productos", comentó Valdés, al tiempo que precisó que "los insectos enteros generan rechazo, posiblemente por su apariencia y la falta de familiaridad".

¿Alimentarías a tu gato con insectos? Un equipo de la U. de Chile @FavetUchile apuesta por los bichos en la dieta felina, debido a sus beneficios ambientales y nutricionales https://t.co/xZqOSmdOWo pic.twitter.com/8tP1q8kwte — Universidad de Chile (@uchile) July 1, 2024

La investigadora Valeria Villanueva complementó que "los insectos requieren menos recursos para producir la misma cantidad de proteína que otros animales. Además, tienen un alto contenido de proteínas y ácidos grasos esenciales", lo que puede fomentar significativamente la economía circular y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante estos resultados, el equipo planea realizar encuestas similares a dueños de perros para explorar la aceptación entre los amos de estas mascotas, pues "creemos firmemente que los insectos son la proteína del futuro y que, con la adecuada divulgación y educación, más personas estarán abiertas a esta idea", cerró Villanueva.