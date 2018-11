Chile fue elegido por primera vez como líder mundial de energías renovables en el informe "Climatescope 2018", que analiza las políticas sobre el tema en 103 países del mundo.

El estudio (en PDF), elaborado por la organización BloombergNEF, destacó a nuestro país por la implementación de políticas gubernamentales, inversión y la dedicación al abandono del carbón en la generación de energía limpia.

El sondeo reveló que Chile ocupó el 12° lugar en la categoría "oportunidades" por el compromiso de "adquirir energía limpia en el corto plazo", mientras que en "experiencia" nuestro país ocupa el 8° lugar por la inversión y el desarrollo realizado entre 2014 y 2017.

"A pesar de la desaceleración de la inversión (...) el Gobierno sigue decidido a lidiar con las complejidades generadas por la alta penetración de la energía eólica y solar mientras continúa reduciendo las emisiones del sector eléctrico y combatiendo el cambio climático", consignó el informe.

El año pasado nuestro país aparecía apenas en el séptimo lugar del mundo. Ahora está en el número 1, seguido por India, Jordania, Brasil y Ruanda. El "Climatescope 2018" analizó 80 indicadores de políticas energéticas, emisiones y tecnología.

.

- Emerging nations installed more wind & solar than fossil fuel generation in 2017, adding 186GW to their grids w/wind & solar accounting for 94GW.

- Chile ranked #1 as the most attractive market for clean energy investment globally. #climatescope https://t.co/lZPZTijvVr