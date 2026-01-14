Humo de megaincendio en la Patagonia argentina llega a la Antártica y acelera el deshielo

El megaincendio en la Patagonia argentina no solo ha provocado una grave emergencia ambiental en la zona, sino que también ha generado consecuencias a miles de kilómetros de distancia. Según explicó a Cooperativa el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago Raúl Cordero, el humo proveniente de este siniestro ha alcanzado sectores de la Antártica, contribuyendo a acelerar el deshielo.

El experto detalló que para que el humo logre desplazarse distancias tan extensas -en este caso, más de 2.000 kilómetros- deben confluir incendios de gran magnitud y condiciones atmosféricas particulares, como vientos que faciliten su transporte hacia el sur.

"Para que el humo llegue dos mil kilómetros más allá, estamos hablando de una enorme cantidad de emisiones", señaló el climatólogo, explicando que estas son, precisamente, las características del megaincendio en la Patagonia, que ya ha arrasado con más de 500 mil hectáreas.

Uno de los principales problemas asociados a este fenómeno es la presencia de carbono negro o hollín en el humo. Este material particulado, al depositarse sobre la nieve y el hielo, oscurece su superficie y reduce su capacidad de reflejar la radiación solar. "Cuando la nieve se vuelve más oscura, comienza a absorber más energía del sol, lo que acelera los derretimientos estivales", explicó Cordero, quien calificó al humo como "uno de los principales enemigos de la criósfera".

El experto puntualizó, sin embargo, que la pérdida estimada de varios millones de toneladas de hielo producto de este evento tiene, en proporción, un impacto acotado en el nivel general del deshielo antártico. Actualmente, la Antártica pierde en promedio cerca de 150 mil millones de toneladas de hielo al año como consecuencia del calentamiento global, una cifra que impacta directamente en el aumento del nivel del mar a escala mundial.

Asimismo, el académico advirtió que cualquier alteración en el clima antártico tiene efectos directos sobre Chile y el hemisferio sur. Cambios en la dinámica del hielo y de la atmósfera polar pueden incidir en fenómenos como sequías prolongadas, variaciones en las precipitaciones y eventos climáticos extremos.

En ese contexto, Cordero subrayó la importancia de monitorear estos eventos y comprender sus efectos, con el fin de anticipar escenarios futuros y fortalecer las políticas de adaptación frente al cambio climático.