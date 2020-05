Soledad Mella, dirigenta de la Asociación Nacional de los Recicladores de Base, dijo a Cooperativa que la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha significado un problema para su sector, por no contar con salvoconductos para salir. No obstante, llamó a las comunidades a no dejar de reciclar, porque si lo hacen "vamos a retroceder todo lo que hemos ganado acá en Chile". "Todavía hay un pelea que dar, que tiene que ver con el tema medioambiental y el cambio climático: la pandemia es parte de lo que nos tocó vivir, pero el mundo sigue girando y no podemos dejar de protegerlo", recalcó.

