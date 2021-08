Ministra del Medio Ambiente: El mundo ya no resiste un sistema que no sea de energías limpias

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, enfatizó que el nuevo estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) emplaza a las grandes potencias a acelerar todavía más los esfuerzos para disminuir sus emisiones.

Schmidt apuntó en Lo que Queda del Día de Cooperativa que, a nivel planetario, "desgraciadamente ya no es una opción si me cambio o no me cambio de los combustibles fósiles, porque sencillamente el mundo ya no resiste no tener un cambio a un sistema de producción limpia", y los países desarrollados además deben aportar económicamente a aquellos "en vía de desarrollo para que se puedan adaptar".

Asimismo, la discusión ahora es "cómo los grandes emisores, que emitieron muchísimo para lograr los niveles de desarrollo (que tienen) se hacen cargo de reducir sus emisiones más rápidamente y más fuertemente que los compromisos que han adquirido" a través de pactos como el Acuerdo de París.

En cuanto al territorio nacional, indicó que "hay que hacer un llamado muy importante a la adaptación al cambio climático, porque Chile es un pequeño emisor, pero desgraciadamente es uno de los países más vulnerables al cambio climático por nuestra geografía".

Considerando aquello, Schmidt explicó que la solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional de reabrir la recién cerrada central a carbón Ventanas I tiene que ver con que en diciembre pasado, esta "quedó en forma de hibernación, en caso de que exista una urgencia que genere un desabastecimiento por condiciones extremas -por ejemplo, esta de la sequía que estamos enfrentando- pueda proveer energía al sistema por un corto periodo de tiempo".

"Si bien esto no afecta el plan de descarbonización del país, sí nos muestra la realidad de que somos tremendamente vulnerables, particularmente al tema hídrico, y que todo está relacionado. Por lo tanto, no sacamos nada sólo con descarbonizar, si no nos hacemos cargo de, a su vez, adaptarnos al cambio climático", remató.