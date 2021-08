Experto y eventual reapertura de Ventanas 1: No hay que sobrereaccionar, vamos a tener luz

El climatólogo y líder del grupo de Investigación Antártica de la USACh, Raúl Cordero, se refirió a la crisis hídrica que vive el país y a la eventual reapertura de la central a carbón Ventanas 1 en Puchuncavi -cerrada en diciembre del 2020- para aportar a la generación eléctrica del país.

En conversación con Cooperativa, el especialista explicó que "no hay que sobrereaccionar" sobre la reapertura de la central, agregando que Chile vive una sequía "histórica".

"Es una mala noticia, todos sabemos que las termoeléctricas son una de las fuentes principales de emisión de gases de infecto invernadero que en Chile tenemos. Las termoeléctricas, en particular las centrales de carbón, generan alrededor de un tercio de todas las emisiones de gases de infecto invernadero", señaló Cordero.

"Lamentablemente la sequía es tan intensa que en este momento no podemos suplir (la electricidad) sin apelar a estas fuentes contaminantes de energía -lamentó- Naturalmente no podemos cortarla la luz a la gente y tenemos que volver a usar estas fuentes contaminantes de energía".

"Yo creo que no hay que sobre reaccionar, prefiero ver esto por el lado positivo: vamos a tener luz. Si no tuviésemos algunas centrales de respaldo, entonces simplemente no tendríamos luz", cerró el experto.

Cabe señalar que Aguas Andinas decretó "alerta temprana preventiva" por la escasez hídrica en la Región Metropolitana.