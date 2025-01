Valdivia fue declarada como Ciudad Humedal

Valdivia, capital de la Región de Los Ríos, fue acreditada internacionalmente con la calidad de Ciudad Humenal, reconocimiento que entrega el Comité Permanente de la Convención Ramsar.

La decisión, informada este viernes en Gland, Suiza, fue celebrada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, pues implica que mundialmente se valora la larga trayectoria de Valdivia en materia de conservación y respeto con sus humedales.

"Actualmente, 43 ciudades a nivel mundial cuentan con este reconocimiento, alentando a otras a desarrollar y reforzar una relación positiva con los ecosistemas. De esta manera, se promueve la conservación e investigación científica, además de proyectar a Valdivia como un centro de turismo sustentable, junto con entregar más oportunidades y acceso económico", destacó la Cancillería.

Exciting News! The Independent Advisory Committee on Wetland City Accreditation has announced the addition of 31 new cities to the Wetland City Accreditation scheme during the 64th meeting of the Standing Committee.



