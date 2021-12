Aseguran que Michelle Bachelet ya viaja rumbo a Chile

La publicación de una usuaria de Twitter que aseguró que la ex Presidenta Michelle Bachelet ya emprendió su esperado viaje rumbo a Chile ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, a ocho días de la segunda vuelta entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

Todo partió cuando esta tarde, a las 19:22 hora chilena, la diseñadora gráfica Patricia Zavala :(@patitulindu) compartió una selfie tomada junto a la actual comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en España:

"No los quiero emocionar, pero la Soa Bachelet va en nuestro vuelo. No me creen??? @gabrielboric allá vamos!!!", dice el mensaje, que sido compartido por miles de usuarios.

La versión sobre el vuelo fue validada por el ilustrador Kurt Zahn (@D4MON), que en la misma red social señaló que también viaja en el mismo avión y que se trata de un vuelo de la aerolínea Iberia.

Una fuente del entorno de la ex Mandataria señaló a Cooperativa que Bachelet, en caso de que efectivamente llegue a Chile, no tiene contemplado -hasta el momento- realizar actividades públicas y que, como en ocasiones anteriores, mantendrá la privacidad.