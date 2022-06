Bachelet: Mi familia y mi país me necesitan allí, es hora de volver

La ex Presidenta Michelle Bachelet afirmó que su decisión de no postular para otro período como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se debe a que su familia y Chile "la necesitan" en tierras nacionales.

Bachelet eligió la presentación del informe sobre las actividades de su oficina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para confirmar lo que muchos -en medios diplomáticos y de oenegés- sospechaban que haría, aunque más tarde aseguró a los periodistas que la decisión la tomó hace dos meses.

Hoy he hablado ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos. — Michelle Bachelet (@mbachelet) June 13, 2022

"Es una decisión realmente de verdad, porque mi familia me necesita allí y mi país me necesita allí", enfatizó.

"Quiero decir que no me han pedido algo específico", puntualizó, "pero quiero estar allí porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia".

"Sé que quiero estar cerca y, por supuesto, dedicar un poco de tiempo para mi familia", continuó, resaltando que, "después de ser tantos años ministra, presidenta de ONU Mujeres y alta comisionada, creo que es hora de volver".

Tras conocerse su determinación a primera hora de la mañana de este lunes en Chile, no tardaron en salir especulaciones en torno a las razones, sobre todo considerando el proceso constituyente que lleva a cabo nuestro país.

Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista -donde milita Bachelet-, expresó esta mañana en Cooperativa que espera que la dos veces Mandataria "pueda tomar un rol activo en la campaña por el Apruebo" para el Plebiscito del 4 de septiembre, dado que ella "es una figura política y una gran referente para la izquierda chilena".

Posteriormente, en otra actividad aclaró que "yo no puedo pautear a la Presidenta Bachelet, no me corresponde", no obstante que, relevó: "Su presencia, su rol en ambos Gobiernos, su capacidad de haber puesto en acción una reforma constituyente de la envergadura de la que hizo ella y su compromiso con el cambio constitucional están claros, y por lo tanto, ella definirá de qué manera va a participar de esta campaña".

De todos modos, Bachelet terminará su período de cuatro años en la oficina de la ONU el 31 de agosto, apenas un par de días antes del Plebiscito.

PARA KAST, EL EPISODIO "CHINA" FUE CLAVE PARA SU SALIDA

Muy crítico, en tanto, fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano): "Digan la verdad: Michelle Bachelet no vuelve voluntariamente, en la práctica la echaron. Luego de su desastrosa visita a China no tenía opciones de reelegirse", deploró el derechista.

Palabras que van en línea con que el anuncio de que no buscara un segundo mandato de cuatro años se produce en medio de las críticas que aún se escuchan por el resultado del viaje que realizó la última semana de mayo a China, después de años pidiendo que el gobierno aceptara invitarla para observar de forma directa la situación de derechos humanos.

Su objetivo principal era verificar las denuncias sobre represión y abusos contra la minoría musulmana uigur, asentada en la provincia noroccidental de Xinjiang, pero sus conclusiones sonaron demasiado suaves.

"El viaje no pudo ir mejor para el Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang", criticó el director de la prestigiosa oenegé Human Right Watch, Keneth Roth, quien calificó la visita de "completo desastre". Igualmente, según recoge la agencia Efe, en ciertos círculos diplomáticos relacionados con el trabajo de la ONU en Ginebra, los comentarios sobre la visita tampoco mostraban satisfacción por lo conseguido.

Bachelet, sin embargo, aseguró que esto no tiene relación con las críticas que ha recibido sobre su viaje a China, ya que después de tantos años siendo una figura pública está acostumbrada a recibirlas y a tomarlas en cuenta.

Digan la verdad: Michelle Bachelet no vuelve voluntariamente, en la práctica la echaron. Luego de su desastrosa visita a China no tenía opciones de reelegirse. pic.twitter.com/RTFnbb8fnX — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) June 13, 2022

LA DERECHA NO VE UN FACTOR "PREPONDERANTE" EN BACHELET

Además, en la derecha no creen que su figura pueda ser un factor determinante para el Plebiscito constituyente de septiembre.

"No creo que el rol de ella sea preponderante para captar nuevos votantes en el Apruebo. Y por eso, yo creo que los políticos de nuestro sector ya tenemos el porcentaje de Rechazo bien fidelizado", sostuvo desde RN el diputado Andrés Longton.

En ese marco, con miras a aunar apoyos para su posición, el legislador planteó que "lo importante es ir a buscar a aquellas personas que votaron por el Apruebo, como yo, entre otros, y que estoy muy convencido con el Rechazo, pero que en definitiva no son seducidos por las centroderecha o por la derecha".