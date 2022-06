Bachelet no buscará segundo mandato como alta comisionada de la ONU: "Es hora de volver a Chile"

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

En su cuenta de Twitter, la ex Presidenta confirmó que "es hora de volver a Chile y estar con la familia".

Hoy he hablado ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos.