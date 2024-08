Horizonte Ciudadano: "Michelle Bachelet no es ni quiere ser candidata"

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero, reiteró en El Primer Café que la expresidenta Michelle Bachelet "no es candidata, no quiere ser candidata y está disponible para hacer aparecer los liderazgos que sean necesarios, y apoyar a la unidad del sector".

Díaz-Tendero señaló que "es un fenómeno bien especial el que está sucediendo, todo este revuelo por una candidatura que no existe", apuntando a que "empiezan a aparecer ciertos intereses de distintos actores de a quién le convendría o quién no que hubiese una candidatura de de la expresidenta Bachelet".

"Hay una cierta impaciencia que implica que se está adelantando la campaña presencial como una forma de reproducir esa dinámica, que está tan instalada en nuestra política nacional, de cierta confrontación dura, de la descalificación, y por lo tanto marcar adversarios al frente muy claros facilita eso", explicó.

En esta línea, aseguró que "utilizar la actividad que hace la expresidenta, tanto a nivel nacional como internacional, en ese en ese cuadro, es una exageración y tiene que ver justamente con esas miradas que se autoreproducen en la política".

Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad -perteneciente a la Democracia Cristiana (DC)-, afirmó que Bachelet ha sido "sumamente clara en señalar que no está en una carrera presidencial, sin embargo ella genera un liderazgo que todos le reconocemos".

"Por lo mismo, creo que estos emplazamientos o estos ataques que vienen principalmente a la derecha me parecen sumamente injustos y poco considerados para un liderazgo que ha prestigiado a Chile", dijo Ruz, quien fustigó que "los ataques que ha recibido, por ejemplo, de parte de José Antonio Kast, me parece un poquito desmesurado y fuera fuera de foco, aquello no ayuda a la convivencia política".

"Todos entendemos que se inicia un nuevo ciclo electoral, pero en esto cuidar las formas, importa, y particularmente cuando se trata de una expresidenta", subrayó.

Finalmente, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) indicó que "la centroizquierda busca que ella puede ser la puerta de entrada efectivamente con una posibilidad mayor que otros liderazgos que no han logrado instalarse, y que puede ser esa puerta de entrada posible de un futuro gobierno, pero tendrá que hacerse cargo también de los desafíos bastante complejos en nuestro país".