Horizonte Ciudadano: No hay interés de Bachelet en taponar liderazgos nuevos

Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo de la fundación Horizonte Ciudadano, se refirió al regreso de la expresidenta Michelle Bachelet al debate político chileno y sostuvo que su principal objetivo es ayudar a la unidad de la oposición y renovar el progresismo, pero que no existe interés de taponar los nuevos liderazgos del sector.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el cientista político afirmó que la llegada de la presidenta a la política nacional "abre temas que van asumiendo otros liderazgos que van poniendo por delante los intereses de la ciudadanía y, por lo tanto, no hay en ningún caso, ni el interés ni la voluntad, ni tampoco el ejercicio práctico de taponeo de nuevos liderazgos; todo lo contrario".

"(Bachelet) deja abierto su compromiso explícito de estar en la en los temas de Chile, en los temas que hoy están ocupando a la oposición, y su principal preocupación es la unidad del sector. Por eso hoy día la reunión con los partidos políticos no es solamente para agradecer lo que fue el acto de La Pintana, sino también conversar sobre las condiciones de la unidad del sector", subrayó.

Al ser consultado por una eventual tercera candidatura presidencial dde Bachelet, Díaz-Tendero aseguró "lo que hay detrás de esa manifestación es esta aventura de estar, en estos próximos tres años, en este espacio de liderazgo de ayudar a la unidad de la oposición".

Agregó que la exmandataria también busca "estar en los temas de de investigación sobre las nuevas subjetividades sociales, sobre los nuevos liderazgos y, sobre todo, en una visión de lo que significa renovar el modo en que la izquierda y el progresismo hoy día se vincula con las nuevas mayorías".

"Pérdida de derechos" y renovación del progresismo

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano apuntó que el Gobierno de José Antonio Kast "llega con una mirada que es ideológicamente densa. Por primera vez sienten que está gobernando aquel gremialismo de los años 80, mucho más cercano a lo que era lo que era el liderazgo de Jaime Guzmán. Hay una carga ideológica fuerte de pensar un país distinto".

"Eso es legítimo, ellos ganaron las elecciones legítimamente. Por lo tanto, hay una hay una carga de ese proyecto país que es conservador en lo valórico y liberal en el económico. También hay miradas específicas y concretas de de algunas pérdidas de derechos y de avances sociales", aseveró.

A modo de reflexión, el exdirector de Gestión de Políticas Públicas en la Presidencia recordó: "Venimos saliendo de una rotura electoral y eso hay que tomárselo en serio. Eso significa leer mejor la sociedad chilena, el sentido común ciudadano y tomar los temas que son parte de la identidad de la izquierda en esos nuevos códigos de la sociedad chilena actual. Ese es el gran desafío al que se compromete la Presidenta Michelle Bachelet", puntualizó.

"Los sectores progresistas estamos perdiendo porque no estamos sabiendo entender el corazón de la ciudadanía, y lo está haciendo más eficientemente la derecha. Ese es un el segundo elemento que (mantiene) con gran preocupación siempre la Presidenta", concluyó.