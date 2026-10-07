"Yo creo que sí… yo creo que sí (...) voy a intentar, otra cosa es si los partidos así lo quieren o no", respondió la expresidenta Michelle Bachelet sobre una eventual nueva candidatura a La Moneda, a días de que declinara su aspiración a competir por la secretaría general de Naciones Unidas.

En una conversación con la académica de la Universidad de Concepción Paulina Astroza, a través del canal TVU, la militante socialista fue consultada si "¿no hay segunda sin tercera?".

"No me voy a quedar tranquila tejiendo, por así decirlo. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos", agregó.

En la entrevista, Bachelet también comentó la declaración sobre el Escudo de las Américas que suscribió con el también expresidente Gabriel Boric: "Nosotros lo que señalamos son los riesgos que vemos en esta situación, dado el contexto del comunicado. Aquí teóricamente se ha mostrado, y algunos así lo leen, que es una coordinación contra los grupos de criminalidad organizada, del narcotráfico".

"Claro, todos sabemos que el crimen es transnacional, y obviamente que tenemos que tener coordinaciones para que tengamos la mejor inteligencia adecuada para poder combatir, buscar, seguir el dinero”, agregó.

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