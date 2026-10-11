Bachelet sería mejor candidata que Boric, afirman en Cadem los identificados con el progresismo

La encuesta Cadem arrojó que aquellos que se identifican con la centroizquierda e izquierda política consideran que la exmandataria Michelle Bachelet sería mejor candidata presidencial que el anterior Jefe de Estado Gabriel Boric.

El sondeo cifró en 47% la inclinación por la histórica militante socialista, mientras que un 44% optó por la figura frenteamplista.

Además, a nivel nacional, la encuesta situó a Bachelet como el principal personaje de la semana (37%) y la principal líder de los partidos de centroizquierda e izquierda (29%), seguida por Gabriel Boric con 19% y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 13%.

Entre los identificados con la centroizquierda e izquierda, en tanto, el porcentaje de Bachelet respecto al liderazgo en el sector sube al 34%, mientras que el del expresidente Boric también se incrementa y alcanza el 32%.

Respecto a la imagen de figuras políticas, los cinco mejor evaluados son Vodanovic (60%), el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (59%), Evelyn Matthei (59%), la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (56%, +3pts) y su par de Providencia, Jaime Belollio (53%).

En tanto, el 51% tiene una imagen positiva de Bachelet y 47% de Boric.

Por último, en la segunda semana de octubre, un 32% aprueba la gestión del Presidente Kast, mientras que un 64% la desaprueba.