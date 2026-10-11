Bachelet sería mejor candidata que Boric, afirman en Cadem los identificados con el progresismo
Entre la centroizquierda y la izquierda hay un 47% de inclinación por la expresidenta, mientras que un 44% optó por el anterior mandatario.
Además, a nivel nacional, la histórica militante socialista figura como el principal personaje de la semana (37%) y la líder central de los partidos del sector (29%).
En tanto, en la segunda semana de octubre, un 32% aprueba la gestión del Presidente Kast, mientras que un 64% la desaprueba.