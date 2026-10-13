Timonel PPD: Todos queremos saber si Bachelet piensa ser candidata

El presidente del PPD, Raúl Soto, comentó en El Primer Café el desayuno al que convocó Michelle Bachelet -para este día jueves, en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano- a los timoneles de los partidos de oposición.

El diputado dijo que la decisión de la exmandataria de abrir la puerta a una tercera candidatura presidencial se da en un escenario en que el Gobierno de José Antonio Kast "se está desfondando en su base de apoyo social y político, y la oposición está renaciendo, está reviviendo, está volviendo a posicionarse".

"Qué rol va a jugar cada uno en ese nuevo escenario es lo que está por verse, pero evidentemente que un liderazgo tan importante como la Presidenta Bachelet siempre va a tener un rol de primer de primer orden", señaló Soto en Cooperativa.

En este contexto, "nosotros vamos a asistir con gusto a este desayuno que nos ha invitado en su fundación, donde yo creo que lo más relevante es conversar respecto del estado del país, ver la opinión de la Presidenta respecto de las distintas materias que se están discutiendo y sus posibles consecuencias en Chile".

Consultado por si le pedirán una aclaración respecto a sus dichos de la semana pasada, el timonel contestó: "Por supuesto que sí. (Se) lo voy a preguntar. Yo creo que todos queremos saber aquello (si desea ser candidata), porque fue una declaración sorpresiva para muchos; no la esperábamos, si bien había un contexto de regreso (suyo) a Chile, de regreso a la primera línea de la contingencia política", y ejempo de ello fue el acto de desagravio realizado en La Pintana con toda la oposición, donde "la arropamos, la apoyamos, pero (en ese minuto) no había ninguna señal en dirección a una nueva candidatura presidencial, como la hubo en esta entrevista" de la semana pasada.

"Queremos, por cierto, conocer los alcances de aquello", enfatizó Soto.

"Ojalá no impida que surjan nuevos liderazgos"

Al mismo tiempo, el timonel apuntó que "no hay que tener ansiedad, porque no es momento de estar hoy día definiendo candidaturas presidenciales. Queda mucho por delante y hay que ser prudentes".

"Me parece que el liderazgo de la Presidenta Bachelet debe estar sobre la mesa, el liderazgo del expresidente Boric debe estar por sobre la mesa (también) y yo espero que existan muchos otros más que vayan surgiendo: ojalá que esto (la opción de Bachelet) no impida que surjan también otros nuevos liderazgos, y ojalá que el progresismo el día de mañana tenga 10 candidatos presidenciales entre los cuales elegir en una gran primaria para competir con la derecha", planteó.

Dentro de dichas alternativas "se me ocurren nombres como Claudio Orrego, como Tomás Vodanovic, como la propia Carolina Tohá... Hay muchos otros que podrán estar, (...) no hay que descartar ninguno, pero las definiciones van a venir más adelante", sentenció Soto en El Primer Café.