Ubilla y posible Bachelet III: Biden se ancló en el pasado y le pasó la cuenta

A propósito de la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la carrera por la reelección, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional) expresó este lunes su "preocupación", en El Primer Café de Cooperativa, respecto a la posibilidad de que la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) "se ancle en el pasado" y vaya por un tercer período en los comicios de 2025.

El hoy director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo señaló que "uno tiene que aprender lecciones de las experiencias democráticas como la de EE.UU., y aquí no extrapolemos el concepto de la edad como único elemento. Creo que lo que hay que extrapolar son las experiencias de los partidos o de los bloques políticos, en el caso chileno, que tienden a potenciar nuevas candidaturas, nuevos referentes, versus aquellos que se anclan en el pasado".

Ubilla opinó que "el caso de Biden es un anclaje en el pasado y le pasó la cuenta: no abrió espacio a nuevos liderazgos y hoy día tenemos la consecuencia de que el Partido Demócrata, actualmente en el Gobierno, no tiene candidato".

"Yo miro con preocupación eso, porque vimos el fin de semana en los diarios -y no me quiero referir a la edad- la posible candidatura de la expresidenta Bachelet. Ella ya reconoce en algunos medios de comunicación que está participando en actividades. Un tercer proyecto de una misma persona me parece interesante de analizar desde esta perspectiva: qué elementos nuevos podría aportar una candidatura en un escenario de tercera Presidencia", planteó.