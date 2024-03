TC escucha alegatos sobre ley integral contra la violencia hacia las mujeres

El Tribunal Constitucional escuchará este martes a casi una treintena de organizaciones, en el marco del requerimiento presentado por diputados de derecha para impugnar la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Los parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, el PDG y el Partido Social Cristiano cuestionan el uso del concepto "educación no sexista y con igualdad de género", aludiendo a que vulnera el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Entre los participantes de esta jornada se encuentran la Defensoría de la Niñez, Human Rights Watch, el INDH, la Conferencia Episcopal, la Iglesia Luterana, la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad, entre otros.

La diputada Ximena Ossandón (RN) dijo que "lo no sexista no respeta muchas veces las visiones de muchas personas del país, de una familia, de un padre, una madre. El problema es que se impone como obligatorio a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, y esto es no respetar la libertad de los padres y el derecho preferente de ellos de educar".

Esta postura fue cuestionada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien planteó que "ellos no nos van a coartar a las mujeres los avances logrados en derechos e igualdad de género y que se intente eliminar la promoción de la educación no sexista, donde no se impongan estereotipos en el sistema educativo. ¿Por qué siempre en los textos escolares la mujer tiene que estar en la cocina, en el espacio doméstico y el hombre fuera? Estamos convencidos de que este no es un problema jurídico, sino un problema moral".

"DERECHA REACCIONARIA"

Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo indicó que "tenemos que resguardar sus derechos (de las mujeres) a través de una educación que sea no sexista y que no reproduzca esas formas de violencia, pero que lamentablemente, en esta acción desesperada quiere retrotraer un sector más reaccionario de la derecha chilena, en el Tribunal Constitucional".

"Siete años discutiendo cómo proteger a las mujeres frente a la violencia machista y después de siete años donde logramos un importante acuerdo en el Parlamento, un sector de extrema derecha en nuestro país, va y lo impugna ante el TC aludiendo a supuestos derechos que supuestamente serían vulnerados en esta ley. La verdad es que nada es más alejado del debate y del espíritu del proyecto de ley marco de protección hacia las mujeres y niñas de nuestro país", lamentó.