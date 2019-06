Ex ministro de Hacienda: Hay una falta de política macroeconómica en Chile

Múltiples reacciones generó el plan de aceleración económica anunciado en la víspera por el Gobierno con la idea de enfrentar en el corto plazo el débil crecimiento.

Entre quienes se manifestaron al respecto estuvo el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien acusó mucha confusión en el Ejecutivo.

"Me sorprendió lo keynesianos, en la técnica más economista, que salió este equipo económico. Yo no lo llamaría populismo, lo llamaría mucha preocupación, eso se percibe, porque de nuevo es sorpresivo para todos que la economía no haya tomado un vuelo un poquito mayor, entonces entiendo la preocupación", dijo Valdés en entrevista con el canal 24H.

"Creo que se necesita un paquete más ordenado de lo que está pasando. Yo creo que de verdad hay una falta de política macroeconómica en Chile", añadió.

Por otro lado, desde el gremio de la construcción, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, celebró las medidas del Gobierno y dijo que va en la línea correcta de mejorar los niveles de crecimiento.

"Estamos en un contexto internacional que no está fácil, también estamos en un escenario interno donde no hemos sido capaces de dar certezas en ciertas cosas fundamentales, como todos los procesos de reformas estructurales que estamos viviendo", comentó.

"Por lo tanto, todas estas señales que apuntan hacia generar actividad, dar certezas, ayudan y ojalá que empiecen a generar una mirada positiva, porque mucho de lo que podamos hacer depende de lo que nosotros como chilenos queramos hacer", enfatizó el dirigente.