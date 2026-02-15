MOP adjudicó doble vía Chacao–Chonchi en Chiloé por casi 600 millones de dólares

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión del tramo Chacao–Chonchi de la Ruta 5 en la Isla Grande de Chiloé, una iniciativa que considera una inversión de 594 millones de dólares y que apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en 126 kilómetros de la principal vía del archipiélago.

El decreto que oficializa la adjudicación fue publicado este viernes en el Diario Oficial, otorgando el proyecto "Concesión Ruta 5 Tramo Chacao–Chonchi" a la empresa Grupo Costanera SpA, en lo que constituye la primera concesión de infraestructura vial desarrollada en la Isla Grande de Chiloé.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Obras Públicas contempla el desarrollo de una ruta de doble vía de alto estándar a lo largo de 126 kilómetros, incluyendo el baipás Castro, junto a una serie de obras destinadas a mejorar la seguridad y la conectividad en la isla.

El inicio de la construcción está proyectado para 2028, una vez concluida la ingeniería de detalle y el proceso de evaluación ambiental, mientras que su puesta en servicio total se prevé hacia 2033, tras cerca de cinco años de trabajos.

En ese contexto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que el proyecto marca un hito para el territorio insular, subrayando que "se trata de una obra largamente esperada por la comunidad chilota".

López enfatizó que la nueva ruta permitirá un tránsito más seguro tanto para vehículos como para peatones y animales, y remarcó que la inversión (cercana a los 600 millones de dólares) responde a un compromiso presidencial con impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo de la zona austral.

Desde la Dirección General de Concesiones, el director subrogante Claudio Soto relevó que la iniciativa "constituye un avance fundamental para la conectividad de la isla" y una oportunidad concreta de "crecimiento y bienestar para sus habitantes, al fortalecer la integración territorial con el continente y mejorar los estándares de seguridad vial".

Los detalles de Ruta 5 en Chiloé

El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Pudeto, de aproximadamente 750 metros de longitud, junto con otros seis puentes, decenas de pasarelas peatonales, enlaces desnivelados y variantes en localidades clave del trazado.

A ello se suman intervenciones en la infraestructura existente, como la ampliación de bermas, la habilitación de calles de servicio, nuevos paraderos, iluminación, obras de drenaje y saneamiento, además de la incorporación de pasos de fauna silvestre para resguardar el entorno natural.

La concesión se extiende desde el acceso sur del futuro Puente Chacao hasta la bifurcación del acceso norte a Chonchi, en un tramo históricamente afectado por altos índices de accidentabilidad y problemas de fluidez vehicular.

La iniciativa, además, se articula con el proyecto del tramo Chonchi–Quellón, cuyo estudio integral fue adjudicado en 2025, consolidando así una estrategia de desarrollo vial integral para todo el archipiélago de Chiloé.