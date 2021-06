A prisión preventiva e internación provisoria los dos imputados por asesinato de funcionaria de la PDI

En prisión preventiva e internación provisoria quedaron los dos sujetos, de 19 y 17 años de edad, imputados por el crimen de la funcionaria de la Policía de Investigaciones ocurrido el domingo en la población Santo Tomás, en el límite de las comunas de La Granja y La Pintana.

La subinspectora Verónica Vivanco Caru, de 25, integrante de la Brigada de Homicidios Metropolitana, murió en una emboscada en ese sector cuando, junto a otros policías, realizaba diligencias investigativas relacionadas con un crimen registrado el día anterior en la comuna de Puente Alto.

Dos días después, este martes se llevó a cabo en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago el control de detención y formalización de los dos jóvenes, que la última jornada se entregaron voluntariamente ante la PDI, por su presunta vinculación con el asesinato.

Fiscal Jefe de Delitos Violentos @fiscalia_RMSur Christian Toledo logró prisión preventiva de adulto e internación provisoria de adolescente formalizados por homicidio de funcionaria @PDI_CHILE en La Granja. Además fueron formalizados por porte y tenencia de arma fuego prohibida https://t.co/pOnFtwAYs2 — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) June 15, 2021

"En base a numerosos antecedentes y toma de declaración de testigos, además de la realización de diversos peritajes criminalísticos y médico legal, fueron formalizados por el homicidio de la funcionaria", informó el fiscal Cristián Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

La detective "fue atacada en la comuna de La Granja con un arma de fuego y un impacto balísitico le causó la muerte", puntualizó.

Más temprano hoy, el prefecto inspector Juan Carlos Carrasco, jefe nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, detalló que Vivanco Caru "no estaba con el chaleco antibalas puesto que realizaba labores encubierta", y fue atacada con un disparo por sujetos que iban a bordo de un vehículo y que era seguido por ella y compañeros detectives.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó declaraciones de 25 testigos presenciales del crimen, entre ellos familiares de los imputados, a quienes estos mismos les habían contado que mataron a la funcionaria, pero con una versión muy distinta: dicen que primero los detectives les dispararon y ellos en la huida atropellaron a la policía.

Aquello no coincide con la autopsia, que evidenció un disparo de bala, ni con el estado en que estaba el vehículo donde iban los imputados y que luego dejaron abandonado, el que no tenía señales de impacto.

Asimismo, el fiscal Toledo relató que "la subinspectora Valeria Vivanco Caru desciende del vehículo policial, identificándose como funcionaria de la PDI y portando su identificación con la finalidad de efectuarles un control a ambos imputados, quienes sin mediar provocación alguna y de forma inmediata desde el interior del automóvil le efectúan un disparo con un arma de fuego, que lesiona en la zona torácica a la víctima, lesión que le causa la muerte por un trauma torácico".

Entre los peritajes balísticos, también expuso una vainilla de bala hallada al interior del auto que abandonaron los dos formalizados, la que coincidía con las que encontró la Brigada de Homicidios en la indagatoria del homicidio ocurrido el día anterior en Puente Alto.

Las defensas no refutaron los antecedentes de la Fiscalía, pero pusieron en duda la participación de cada imputado. El arma aún no es encontrada y los testigos no identificaron cuál de los dos disparó.

El tribunal fijó un plazo de seis meses para la investigación.

ÚLTIMO ADIÓS A LA MÁRTIR 57 DE LA PDI

Paralelamente, esta mañana se realizó el último adiós a la mártir número 57 de la institución con una misa fúnebre y despedida en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, a la que asistieron 200 detectives junto al director general Héctor Espinosa, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro y el subsecretario del Interior, Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli, respectivamente.

En el Cuartel General de la PDI y en la pérgola de Recoleta, se vivieron emotivos minutos durante el recorrido del cortejo que acompañó a nuestra nueva mártir, Valeria Vivanco, hasta el lugar donde su familia, compañeros y amigos le darán el último adiós. pic.twitter.com/lPWbdEdxmM — PDI Chile (@PDI_CHILE) June 15, 2021

[Ahora] Con la presencia del Presidente @sebastianpinera, el ministro @RodrigoDelgadoM del @min_interior, subsecretario @GalliJF, Director General Héctor Espinosa, familiares y compañeros, se desarrolla misa para despedir a nuestra nueva mártir, subinspectora Valeria Vivanco Caru pic.twitter.com/mQi2QsjXLZ — PDI Chile (@PDI_CHILE) June 15, 2021

Allí habló la hermana de la detetive, Daniela Vivanco, acongojada. "Una basura le quitó la vida a mi hermanita, ella era mi bebé. Mi hermana era irónica, divertida, chistosa, alegre. Nos quedamos con un vacío y dolor gigante porque esta persona era valiosa y admirable en todos los aspectos de su vida, y a los 25 años ella evolucionó. (...) Ella estaba más preparada que nosotros. Era la más chica y la más valiente", expresó.

Luego de la misa, sus restos fueron llevados en una caravana que pasó por el Cuartel General de la PDI y por la Pérgola de Las Flores hasta llegar al cementerio Parque del Recuerdo, donde ella ya descansa tras recibir el último adiós en una ceremonia privada con sus cercanos.