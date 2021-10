Juez que aprobó excarcelar a Héctor Espinosa es profesor en la PDI

El juez Fernando Carreño, uno de los tres ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que el lunes pasado revirtieron la prisión preventiva a Héctor Espinosa, ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) imputado por presunta malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público, imparte clases desde hace años en la institución policial.

Según consignó el diario La Tercera, el magistrado es parte del cuerpo docente de la Escuela de Investigaciones Policiales, lo que, según explicó, no era impedimento para revisar la causa del ex líder de la PDI, que dejó el cargo en junio de este año.

El citado medio se contactó con Carreño, quien respondió a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Al respecto, se señaló que antes de verse la apelación a la libertad de Espinosa, el juez consultó a sus colegas si era o no necesaria su inhabilitación y se resolvió que no.

Esto, se explicó, debido que el magistrado ya se ha inhabilitado en causas que involucran a efectivos activos de la PDI y que son representados por la institución. Por lo mismo, agregó, como Espinosa fue ex director de la policía en una causa donde la institución no es interviniente en el caso, se decidió que no era necesario inhabilitarse.

En una resolución unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por Carreño, el juez Mario Rojas y el abogado integrante Jorge Benítez- modificó la prisión preventiva dictada hace 10 días contra Espinosa y en su lugar decretó una medida menos gravosa: arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Así, Espinosa dejó la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos, donde estaba cumpliendo la medida preventiva de prisión.

En la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Magallanes, Espinosa está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. En detalle, se les acusa a él y su esposa, María Magdalena Naira -actualmente bajo arresto domiciliario parcial nocturno-, de haber recibido en sus cuentas cerca de 146 millones de pesos que correspondían a platas de los gastos reservados de la PDI.