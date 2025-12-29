Comandante de Bomberos murió mientras combatía incendio forestal en Litueche

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra, falleció este lunes en medio de las labores para contener el incendio forestal que afecta a la comuna.

Según indicó la Delegación Presidencial Regional a través de un comunicado, "el voluntario (de 48 años) sufrió un accidente vascular en cumplimiento de sus funciones, siendo atendido por personal de emergencia sin que fuera posible revertir su estado".

"El Comandante Luis Antonio Becerra Pino será recordado por su vocación de servicio, su entrega desinteresada y su compromiso inquebrantable con la protección de la comunidad y el entorno natural de nuestra región", destacaron.

Desde Bomberos también confirmaron el fallecimiento en "acto de servicio" y expresaron "nuestro más profundo pesar por la lamentable pérdida de Luis Becerra, mártir de Bomberos de Chile".

La información también fue confirmada a Cooperativa por el alcalde Rodrigo Palominos, quien -notoriamente afectado- detalló: "Hace unos minutos que falleció acá en el hospital. Él tenía una patología, tenía que hacerse una cirugía al cráneo, porque tenía unas venitas que estaban tapadas, estaba con una epilepsia y estos días no había estado muy bien".

"Hoy día en el incendio, el fuego, el humo, todo lo complicó más y tuvieron que traerlo al hospital, donde falleció. Le dieron varios infartos consecutivos y no pudieron reanimarlo", lamentó.

El incendio que afecta a la parcelación Santa Mónica sigue en combate y ha consumido al menos 12 viviendas en 20 hectáreas de terreno.

Duelo oficial

El gobierno decretó duelo oficial para la Región de O'Higgins para este martes 30 por la muerte de Becerra, según se anunció durante la tarde de este lunes.

"Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna", escribió en su cuenta de X el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario añadió que "para honrar su memoria y servicio dedicado a la comunidad, como Gobierno de Chile hemos decretado duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins para este martes 30 de diciembre. Reitero mis más sinceras condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Luis en este difícil y doloroso momento".