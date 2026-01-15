Síguenos:
Presentan primer "Índice de Tensión Migratoria" en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El Centro de Políticas Migratorias presentó este jueves el primer Índice de Tensión Migratoria, que calcula un coeficiente según las respuestas de los encuestados en temáticas de empleo, vivienda, salud, educación, conflicto, victimización y molestias por diferencias culturales.

El área más afectada, según el índice, es la zona norte, con 20,9% de su población "en tensión", y cuyas comunas, además de contar con gran presencia migrante, presentan problemas previos en las temáticas mencionadas anteriormente.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, dijo que "este índice nos permite orientar vías públicas que requieran una mayor atención del Estado en la materia".

El estudio se encuentra disponible en politicaspublicas.uc.cl y sus autores tienen la intención de ampliarlo en sus próximas versiones para identificar zonas o grupos más afectados por la migración.

Escucha el informe de la periodista Fernanda Ávila.

