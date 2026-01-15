El experto de la DMC Arnaldo Zúñiga dijo en Cooperativa que este fin de semana "vamos a estar enfrentando una nueva ola de calor" en la zona central, ya que las altas temperaturas volverán a marcar entre 34 y 36 grados.

"Vamos a publicar en unos minutos más una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona central. La Región Metropolitana mañana (viernes) va a estar en torno a los 34 y 35 grados; y el sábado y el domingo vamos a estar entre los 34 y los 36 grados nuevamente", señaló.

También se mantiene vigente "la alerta por tormentas eléctricas desde Arica hasta la región de Atacama. Va a estar hasta el martes; o sea, (pasarán) muchos días con esta condición", agregó Zúñiga.

