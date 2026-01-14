Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Accidente de tránsito dejó a dos carabineros lesionados en el centro de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Dos carabineros resultaron lesionados producto de un accidente de tránsito mientras se trasladaban en una patrulla mixta de la Municipalidad de Santiago, impactando a un bus RED en la intersección de San Pablo con Rafael Sotomayor.

Tras el accidente, al ser trasladados en una patrulla de Carabineros protagonizaron un nuevo choque con un vehículo menor.

Los funcionarios fueron trasladados con lesiones leves al hospital institucional.

