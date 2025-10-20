Auto que huía de un robo chocó con un furgón escolar: Un niño murió

Un menor falleció y otras siete personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo -que huía tras realizar un robo- chocó a un furgón escolar en el sector de Patronato, en la comuna de Recoleta.

Carabineros detalló que el hecho ocurrió en Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, donde el vehículo que transportaba a seis estudiantes resultó volcado tras el impacto.

El teniente Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte, precisó que los dos ocupantes del vehículo particular estaban realizando robos con intimidación en el sector. Fue en ese contexto, cuando huían tras cometer el delito, que impactaron al tranporte escolar.

"Los delincuentes están detenidos. Se estaban dando a la fuga, esa información está clara, tenemos víctimas. A raíz de eso es que se procede a la detención de ellos en el mismo lugar", detalló el carabinero.

Con antecedentes policiales

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que "las dos personas que se encuentran detenidas tienen antecedentes policiales, y ya se encuentran a disposición de Carabineros".

Asimismo, señaló que "quiero transmitir el pésame y el consuelo a la comunidad escolar del Colegio Rafael Sanhueza y a los familiares, primero, del niño fallecido, y en segundo lugar, de los que han sido lesionados".

Equipos de salud y Bomberos llegaron hasta el lugar para realizar labores de rescate y atención de personas afectadas, donde constataron la muerte del menor. En tanto, los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Colegio prepara jornada de reflexión

A través de un comunicado, el Colegio Rafael Sahueza Lizardi informó que junto a la muerte del escolar de sexto básico, en el accidente resultaron heridos de menor gravedad otros cinco estudiantes, además del conductor del furgón y su hija.

"Como comunidad estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía a acompañar a la familia, especialmente a los padres y hermanos de E., a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores, que hoy están afectados por este triste acontecimiento", indicó el establecimiento.

El colegio anunció que "con el fin de coordinar la mejor manera de contener y consolar a toda nuestra comunidad educativa, hemos decidido suspender las clases y todas las actividades programadas para mañana. De todas formas, quienes necesiten enviar a sus hijos al colegio, como equipo estaremos disponibles para acompañarlos durante la jornada escolar y preparando la jornada de refleción con la que volveremos a reunirnos el miércoles".