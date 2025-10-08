Conductor acusado de causar la muerte de cuatro personas quedó en prisión

El Tribunal de Garantía de Villa Alemana decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor imputado por la muerte de cuatro personas en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la autopista Troncal Sur a la altura de dicha comuna.

Ese día un automóvil sufrió un desperfecto mecánico ante lo cual los ocupantes de una ambulancia y otro vehículo se detuvieron a prestar ayuda. En ese momento todos fueron impactados por el auto que conducía el imputado, quien manejaba con 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

A causa de este accidente murieron cuatro personas que estaban en ese lugar, tras lo cual el conductor que causó el choque fue detenido por manejar tras haber bebido alcohol.

En la formalización de este miércoles, al detenido se le imputaron diez delitos: cuatro por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, tres por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y tres por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños.