Fuerte colisión entre dos vehículos dejó tres personas lesionadas en Paine

Una fuerte colisión entre dos vehículos particulares se registró la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 39 de la Ruta Acceso Sur, en el sector de Champa de la comuna de Paine, donde tres personas resultaron lesionadas.

Según información preliminar, ambos vehículos chocaron por alcance y entre los heridos se encuentra un menor de edad, quien sufrió lesiones de carácter leve.

Las causas del siniestro vial son investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.