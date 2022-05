Grave choque entre camión y microbús dejó dos fallecidos en Cerrillos

Dos pasajeros fallecieron después de que el microbús en el que viajaban chocara con un camión, y volcara producto del impacto, en la intersección de Piloto Lazo con Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillos.

Según información preliminar, las víctimas fatales son una estudiante de 21 años y un hombre adulto, cuya identidad aún no está clara.

Familiares pasaron por esa esquina para intentar reconocerlos, y posteriormente, personal del Servicio Médico Legal arribó para retirar los cuerpos.

Otras 15 personas presentan lesiones de distinta consideración, y fueron trasladas al Hospital El Carmen de Maipú, la ex Posta Central y el Hospital del Trabajador, además del Cesfam Sofía Pincheira de la comuna.

Personal de Bomberos trabajó en el rescate de los pasajeros, y la SIAT de Carabineros se mantiene realizando diligencias en el lugar.

🚨 Funcionarios de la SIAT de Carabineros trabaja en las pericias del accidente que dejó dos fallecidos y 15 lesionados en Cerrillos. Siniestro que se produjo luego de una colisión entre una micro y un camión. @Cooperativa pic.twitter.com/PfQZMCKXzx — Jean Muñoz Iturriaga (@JeanIturriaga) May 26, 2022

(17.50) ACTUALIZACIÓN: Tránsito habilitado para vehículos particulares en Pedro Aguirre Cerda, al poniente, altura Departamental. Procedimiento por accidente grave se mantiene en corredor de buses altura Piloto Lazo. Suspendido tránsito por el corredor #Cerrillos https://t.co/zgVDTdyt9W — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 26, 2022

En cuanto a las causas del accidente, el conductor del camión aseguró a Carabineros que cruzó en verde, y que fue la micro la que no respetó el semáforo en rojo, por lo que su chofer pasaría a control de detención este viernes.

"Dio la luz verde, salió el auto que me antecedía, y salí yo detrás de él; como camión pesado, salí más lento, y en eso, vi que se me vino el bus encima, y me pegó el refilón con la cola", relató el camionero.

Luego de eso, "perdí el conocimiento, porque fue muy fuerte el golpe, y cuando reaccioné, vi el bus dado vuelta y con gente que gritaba; el conductor salió medio amollado también", agregó.

Funcionarios de la SIAT investigan cuántas veces volcó la micro, pues también arrasó con un semáforo del sector, y por ello también se presume que las víctimas fatales fueron golpeadas repetidas veces antes de fallecer.