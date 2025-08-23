Síguenos:
Hombre murió tras ser impactado por un bus en la Ruta 68

Publicado:
Periodista Radio: Pablo Rivera
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Iba cruzando la autopista por un paso no habilitado al momento de los hechos.

El chofer del vehículo, que no estaba ebrio ni drogado, se entregó voluntariamente en una comisaría.

Hombre murió tras ser impactado por un bus en la Ruta 68
 ATON (referencial)

El bus transportaba pasajeros, que descendieron del vehículo para que Carabineros realice las diligencias correspondientes.

Un hombre perdió la vida luego de ser impactado por un bus en la Ruta 68, en la comuna capitalina de Pudahuel. 

El hecho ocurrió en el kilómetro 6,6 de la mencionada vía, donde la víctima iba cruzando por un sector no habilitado.

El chofer del bus -que transportaba pasajeros- no estaba bajo la influencia del alcohol ni las drogas al momento del hecho, y se entregó voluntariamente a la comisaría de Carabineros más cercana. 

"El fallecido, efectivamente, iba transitando por la autopista, donde el bus -que iba a una velocidad que está siendo investigada por la SIAT de Carabineros- lo colisiona de manera frontal", dijo el teniente Pedro Hargous, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.

"El bus transitaba con pasajeros, que fueron bajados del vehículo para realizar las pericias correspondientes. (La víctima) es una persona de sexo masculino; no se ha identificado ni tampoco sabemos la edad", agregó.

La investigación de lo sucedido es desarrollada por la SIAT de Carabineros.

