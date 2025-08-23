Hombre murió tras ser impactado por un bus en la Ruta 68

Un hombre perdió la vida luego de ser impactado por un bus en la Ruta 68, en la comuna capitalina de Pudahuel.

El hecho ocurrió en el kilómetro 6,6 de la mencionada vía, donde la víctima iba cruzando por un sector no habilitado.

El chofer del bus -que transportaba pasajeros- no estaba bajo la influencia del alcohol ni las drogas al momento del hecho, y se entregó voluntariamente a la comisaría de Carabineros más cercana.

"El fallecido, efectivamente, iba transitando por la autopista, donde el bus -que iba a una velocidad que está siendo investigada por la SIAT de Carabineros- lo colisiona de manera frontal", dijo el teniente Pedro Hargous, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.

"El bus transitaba con pasajeros, que fueron bajados del vehículo para realizar las pericias correspondientes. (La víctima) es una persona de sexo masculino; no se ha identificado ni tampoco sabemos la edad", agregó.

La investigación de lo sucedido es desarrollada por la SIAT de Carabineros.