Libre, pero con arraigo, quedó gerenta general de Desarrolla Biobío tras grave atropello en Concepción

La gerente general de la Corporación Desarrolla Biobío, Macarena Vera, fue formalizada este lunes por los delitos de cuasidelito de lesiones graves-gravísimas y denegación de auxilio, tras protagonizar un violento atropello en el centro de Concepción.

El incidente ocurrió el pasado jueves en la intersección de Salas con O'Higgins, donde la ejecutiva impactó a una mujer de 55 años y presuntamente se retiró del lugar sin prestarle ayuda ni dar aviso oportuno a las autoridades policiales.

La afectada se encuentra actualmente internada en un centro asistencial bajo pronóstico de riesgo vital, dada la magnitud de las lesiones sufridas.

El hecho ha generado una fuerte repercusión política en la zona, debido a que la Corporación Desarrolla Biobío, si bien es una entidad de carácter privado, depende administrativamente del Gobierno Regional.

Ante la gravedad de la situación, el tribunal decretó para la imputada la medida cautelar de arraigo nacional, fijando además un plazo de investigación de cinco meses.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, se refirió al procedimiento señalando que la prioridad actual debe ser la evolución médica de la afectada: "De verdad espero que ella tenga una buena recuperación; para todo lo demás, la justicia tendrá que resolver lo que tenga que resolver", afirmó la autoridad.

Respecto al funcionamiento de la corporación, el jefe regional aseguró que la entidad seguirá operando con normalidad bajo el mando de sus subgerentes para cumplir con los compromisos institucionales de cara al 2026.