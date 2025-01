Llevaban 36 años casados: Motoqueros chilenos sufrieron trágico accidente en Argentina

Una pareja chilena de motociclistas que se encontraba de visita en Ushuaia (Patagonia argentina) sufrió un trágico accidente, que provocó la muerte de la mujer y la hospitalización de su marido, quien permanece en coma inducido.

Se trata de Carlos Espinoza, de 58 años, y de Mónica Silva, de 65, quienes recorrían la Ruta Nacional N3 -cerca de la Estancia San Luis, a la altura del kilómetro 2.865, Provincia de Tierra del Fuego- cuando sufrieron el accidente, consignó Las Últimas Noticias.

Mónica Espinoza, hermana de Carlos, relató al diario que la última vez que habló con él fue el jueves 2 de enero. Lo llamó para saludarlo por su cumpleaños luego de que la pareja arribara al país trasandino, tras un largo viaje desde Concepción.

"Le di los típicos saludos de cumpleaños y le dije que manejara con cuidado, que ojalá no le pasara nada y que disfrutara. Me dijo que estaban contentos, que habían cumplido la meta que se habían hecho y que ya venían de vuelta a Chile, pero antes iban a pasar a un restaurante a celebrar", recordó.

La llamada se concretó en horas de la mañana. Sin embargo, alrededor de las 14:50 horas, Mónica recibió una llamada de distinta naturaleza, esta vez desde la Segunda Comisaría de Río Grande por parte de la Policía Provincial de Tierra del Fuego, en Argentina.

El llamado reportó la colisión de una motocicleta marca Yamaha, modelo Tenere, contra una barrera de contención de la mencionada carretera. Detalló que, cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, Mónica Silva se encontraba sin vida, mientras que Carlos permanecía tendido en la calzada, inconsciente.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital de Río Grande, donde fue intervenido y actualmente permanece en coma inducido, informó el rotativo.

Respecto del accidente, aún no se tiene claridad sobre las causas, pero medios locales sostienen que pudo haber sido provocado por una fuerte ráfaga de viento que se sintió al momento de la colisión, según testimonio de testigos que fueron entrevistados.

36 años de matrimonio

La pareja llevaba 36 años de matrimonio y tenían dos hijos. Carlos se dedicó casi toda su vida a la labor de inspector en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y desde hace más de una década se hizo fanático de las motocicletas.

El 14 de diciembre, Carlos publicó en su cuenta de Facebook una imagen sacada de Google Maps, en la que aparecía una ruta que iba desde Concepción hasta Ushuaia, en un tramo de 3.164 kilómetros. "Preparando la ruta al fin del mundo mundial con mi negra", posteó.

"Viajaron con una pareja de amigos del club de motoqueros de Concepción. Los médicos les dijeron que a Carlos lo intervinieron, pero la operación no salió tan bien como esperaban. De todas maneras, no les entregaron mayores detalles porque son amigos, no familiares. Mis sobrinos (los hijos de la pareja) van camino a Argentina para hacerse cargo", indicó la hermana de Carlos.

"Carlos nunca había tenido un accidente con la moto, nunca. Esto es tremendo para nosotros", manifestó.

Traslado de restos

Sergio Machuca, administrador de la página del club motoquero Super Trail Chile, al que pertenecía la pareja, señaló a LUN que "es muy probable que Carlos aún no sepa de la muerte de su esposa, ya que los médicos piensan que, debido a la gravedad de sus lesiones, es mejor que se mantenga inconsciente".

"Lo que sí tengo medianamente claro es que este sábado incinerarían a Mónica, imagino que para facilitar el traslado a Concepción, donde vivían", agregó el motoquero.

Respecto a la situación de Carlos, Machuca sostuvo que, "por ahora, no tiene una fecha clara para ser despertado".