Micro chocó contra tres vehículos y la reja de una casa en La Pintana

Un bus del Sistema Red chocó la madrugada de este martes contra una casa ubicada en calle Puerto Alegre, en la capitalina comuna de La Pintana, donde tres vehículos que se encontraban en el exterior también fueron colisionados.

Según relato de testigos, se escuchó un fuerte estruendo luego de que la micro chocara con los mencionados automóviles y arrasara con la reja de la vivienda. Afortunadamente, la máquina no alcanzó a llegar hasta la casa.

El dueño de la vivienda, identificado como Marcos Labraña, relató a Cooperativa que está "choqueado, porque al escuchar el estruendo fuerte, el remesón en la casa, nos asomamos por la ventana y vimos los dos autos -que estaban afuera en la calle- en el antejardín y una micro encima de nosotros, así que a duras penas, sacando unos escombros, tuvimos que salir a ver".

"Afortunadamente (no hubo) ningún lesionado, sólo el susto. Al momento de que salimos a ver al chofer, éste no quería bajarse del bus, no quería abrir, no quería apagar la máquina, quería sacar la máquina", explicó

Al ser consultado por el estado en que se encontraba el conductor de la micro, el afectado señaló que "no quiero especular, pero no se veía en buenas condiciones el hombre. Tratamos de establecer una comunicación con él y no quería. De hecho, nos costó que apagara al bus, como 10 o 15 minutos, hasta que llegó Paz Ciudadana y ahí reaccionó el hombre".

El incidente no dejó personas lesionadas, mientras que la familia afectada espera que la empresa se haga responsables de los daños que causó la colisión.