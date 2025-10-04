Tragedia en El Monte: Dos niños murieron en accidente de tránsito

Dos niños murieron y otras cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre dos automóviles ocurrida la noche de este viernes en la Ruta 78, en la comuna de El Monte, en dirección a Santiago.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, en el primer vehículo viajaban dos personas que fueron trasladadas hasta el hospital de Melipilla, fuera de riesgo vital.

En tanto, el segundo automóvil llevaba a cuatro ocupantes: el conductor resultó ileso, mientras que su acompañante quedó en riesgo vital. En ese mismo vehículo viajaban dos niños, de 10 y 6 años, quienes perdieron la vida: la menor de seis falleció en el lugar y el otro menor murió tras ser trasladado al hospital de Melipilla.

El subteniente Jean Fonseca, de la Prefectura de Tránsito, detalló que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias del fatal hecho.