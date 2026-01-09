Tragedia en Mejillones: Cinco personas murieron en accidente carretero

Al menos cinco personas murieron esta noche de viernes en un accidente carretero registrado a la altura del kilómetro 67 de la Ruta 1, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando -por causas que se investigan- un vehículo menor colisionó de manera frontal con un bus de transporte privado que trasladaba a 15 trabajadores, luego de lo cual se volcó a un costado de la misma ruta.

Los cinco fallecidos eran ocupantes del automóvil, y tres de ellos eran menores de edad, mientras que los pasajeros y el conductor del bus resultaron ilesos.

Adicionalmente, "una persona que se encuentra con lesiones graves fue trasladada al Hospital Regional y está siendo atendida", señaló Ricardo Munizaga, director regional de Senapred.

Carabineros se trasladó al lugar de los hechos para prestar auxilio y asegurar el perímetro.

El tránsito por la Ruta 1 fue suspendido y se habilitó un bypass para mantener la conectividad mientras los equipos de emergencia mantienen su trabajo.