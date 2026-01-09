Tragedia en Mejillones: Cinco personas murieron en accidente carretero
Tres de las víctimas son menores de edad.
Los fallecidos viajaban en un auto que colisionó de frente con un bus.
Al menos cinco personas murieron esta noche de viernes en un accidente carretero registrado a la altura del kilómetro 67 de la Ruta 1, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando -por causas que se investigan- un vehículo menor colisionó de manera frontal con un bus de transporte privado que trasladaba a 15 trabajadores, luego de lo cual se volcó a un costado de la misma ruta.
Los cinco fallecidos eran ocupantes del automóvil, y tres de ellos eran menores de edad, mientras que los pasajeros y el conductor del bus resultaron ilesos.
Adicionalmente, "una persona que se encuentra con lesiones graves fue trasladada al Hospital Regional y está siendo atendida", señaló Ricardo Munizaga, director regional de Senapred.
Carabineros se trasladó al lugar de los hechos para prestar auxilio y asegurar el perímetro.
El tránsito por la Ruta 1 fue suspendido y se habilitó un bypass para mantener la conectividad mientras los equipos de emergencia mantienen su trabajo.