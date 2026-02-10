Adolescente agredió a un niño por jugar al "rin rin raja"

En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se llevó a cabo la formalización de un adolescente de 17 años, quien fue detenido por efectivos de Carabineros tras protagonizar un violento incidente.

El joven es acusado de haber agredido a un menor de 12 años, provocándole lesiones de carácter grave. Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes en un complejo habitacional situado en la avenida Martínez de Aldunate, en el sector sur de la comuna.

El origen del altercado habría sido una actividad lúdica de la víctima que molestó al agresor, cuando el menor jugaba con otro niño de su edad al conocido "rin rin raja".

Durante la audiencia, el defensor penal público Ramón Bórquez cuestionó el procedimiento policial inicial y alegó ilegalidad en la aprehensión, además de calificar la situación como "un conflicto vecinal", intentando otorgar un contexto distinto a la agresión que terminó con el niño lesionado.

Medidas judiciales

Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal tomó determinaciones para proteger la integridad del menor afectado, decretando la medida cautelar de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima en "términos violentos".

Finalmente, el magistrado a cargo de la causa determinó un periodo de 45 días para el cierre de la investigación, tiempo en el cual se deberán recopilar mayores antecedentes sobre la gravedad de las lesiones y cómo ocurrió la agresión.