Adolescente fue atacado a balazos en plaza de Cerrillos

Un adolescente de 17 años fue víctima de un homicidio frustrado durante la madrugada de este lunes en la intersección de Avenida Las Torres con Átomo, en la comuna de Cerrillos.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas, cuando el joven se encontraba en una plaza, lugar hasta donde llegó un vehículo desde el cual se percutaron cuatro disparos, impactando uno de ellos a la víctima en la zona del abdomen.

El menor fue trasladado en estado grave al Cesfam Sofía Pincheira, donde se descubrió que tenía tres órdenes de detención pendientes.