Adulta mayor denuncia que fue atacada con ácido y mataron a sus perros en La Florida

Una mujer de La Florida denuncia haber sido quemada con ácido por desconocidos.

A través de redes sociales, se viralizó el testimonio de Marilita González Urrutia, que relató que hace tres semanas fue a comprar a un negocio cuando unos desconocidos la interceptaron.

"Yo me doy vuelta porque me hablaron. Yo veo una rueda no más ahí. Me doy vuelta y me dicen 'este regalito' y pum (realiza gesto con la mano), me tiraron una cuestión como spray y yo me revolcaba en el suelo. Nadie me ayudó, no había en ese momento ninguna persona", dijo.

La Fundación Supercan viralizó el relato de la mujer de 83 años, que relata que le han matado a seis de sus perros.

Vecinos de la zona recalcan que "esto ocurre porque es una zona olvidada, no hay patrullaje ni cuidados municipales".