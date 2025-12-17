Allanan galería de joyas en Santiago Centro: Indagan origen de oro y uso de químicos tóxicos

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI realiza este martes un megaoperativo en la galería Santo Domingo, en la esquina de 21 de Mayo con calle Santo Domingo, en el centro de Santiago, donde más de 200 detectives indagan la ruta del oro y el origen de metales preciosos utilizados en la fabricación de joyas.

El procedimiento, que busca fiscalizar más de 50 locales comerciales, cuenta con el apoyo de personal del Servicio de Impuestos Internos y la Seremi Metropolitana de Salud.

Según la PDI, se investiga la posible receptación de joyas y artículos robados que podrían estar siendo fundidos y reducidos en el lugar para ser vendidos posteriormente como piezas nuevas.

La Seremi de Salud, en tanto, sospecha que se están utilizando elementos químicos tóxicos prohibidos en el proceso de elaboración y fabricación de las joyas, los que presuntamente son vertidos al alcantarilladi, sin nintún tipo de regulación.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se hizo presente en el lugar y entregó detalles del operativo: "Lo que se está haciendo es una fiscalización que se planificó hace meses respecto del origen de los metales preciosos, del tipo de elemento que se está usando", explicó.

Al ser consultado por el tipo de delito que se investiga, el jefe comunal respondió: "No me puedo pronunciar respecto de eso porque está la Fiscalía y la Biro trabajando. Hemos coordinado este procedimiento con más de un mes y medio de antelación".

"Básicamente se trata de darle tranquilidad a la ciudadanía de que lo que está comprando es correcto, tiene un origen lícito y está además comprando lo que dice el vendedor. Pero fundamentalmente el origen del de los metales preciosos", complementó Desbordes.

De momento, no se registran personas detenidas.