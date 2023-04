Un amplio operativo policial se lleva a cabo en la mañana de este miércoles en la población José María Caro de la comuna de Lo Espejo por el funeral de un barrista de Colo-Colo.

Se trata del cortejo de Carlos Díaz, conocido como el "Guatón Carlos", cuyo féretro fue ingresado al Estadio Monumental por un grupo de amigos y familiares.

En el lugar se han lanzado fuegos de artificio y se han realizado disparos al aire, como previa del funeral que se iniciará al mediodía.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, no descartó un plan especial para este tipo de funerales.

"La acción de retirar un cuerpo desde el Servicio Médico Legal, el traslado hacia un cementerio, son acciones que hoy día no están impedidas, no hay un impedimento legal para que eso ocurra, entonces si es que se llegase a tomar la decisión de que se propone un cambio, ya sea en el mecanismo o en un procedimiento, hay que evaluar si eso requiere cambios legales, porque al día de hoy estas acciones están reglamentadas y no hay un impedimento de hacerlo", planteó la autoridad.