Ataque a tren en La Araucanía: "Se sabe de dónde vienen", afirma alcalde

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, anunció este jueves la presentación de acciones legales y pidió un castigo "ejemplar" contra quienes resulten responsables del ataque incendiario contra un tren de pasajeros que se registró la tarde del miércoles en la comuna de Padre Las Casas.

El atentado se produjo aproximadamente a las 19:30 horas en el Cruce Barnet y no dejó personas lesionadas.

Sujetos encapuchados instalaron una barricada y lanzaron líquido acelerante y fuego contra el ferrocarril, que se encontraba en movimiento.

Desplegaron, además, un lienzo exigiendo el traslado del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul -que actualmente cumple condena de 23 años en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío- al módulo indígena de la cárcel de Temuco.

A través de un video, Montalva señaló que "hay un hogar de estudiantes en ese sector que generalmente prenden alguna barricada o hacen algunas protestas, pero esto ha ido más lejos y generó un riesgo muy grande a algo que todos los chilenos y que todas las personas de La Araucanía queremos mucho, que es nuestro tren".

El ataque, dijo el delegado, "generó un riesgo a los pasajeros del tren".

"Sin duda que nos preocupa y no vamos a aceptar que vuelva a suceder, y para que no vuelva a suceder tenemos que dar un mensaje claro de no impunidad y es por eso que vamos a usar todas nuestras herramientas jurídicas para ir detrás de estos casos; que se analicen las cámaras; que se pueda ver cada una de las pruebas que existen al respecto para que se pueda dar con los responsables y se les condene con penas ejemplificadoras que aseguren que estos hechos no vuelvan a pasar", advirtió.

"Esto no es una protesta; esto va mucho más allá y generó un daño a la población a los vecinos y también a toda la región cuando se intenta amedrentar a quienes van dentro de un tren en nuestra región", agregó.

Finalmente, Montalva afirmó que se ha "hecho un esfuerzo como Estado, como Gobierno, de poder ampliar el tren. No vamos a permitir que se atente contra esta infraestructura pública tan importante para el desarrollo y la equidad de los territorios".

DENUNCIA DEL MUNICIPIO

Desde el municipio de Padre Las Casas, el alcalde, Mario González (independiente), presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

"Las imágenes son claras. Es un hecho delincuencial que atenta contra la vida de pasajeros. Hemos venido a presentar una denuncia a la Fiscalía para que se investiguen estos hechos. No vamos a tolerar situaciones complicadas, tan terribles, tan delincuenciales como las ocurridas", indicó el jefe comunal, antes de agregar que los responsables "se sabe de dónde vienen y por mucho tiempo han estado generando situaciones como estas en este cruce, pero han traspasado el límite".