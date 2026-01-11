Cadáver con balazo en el cráneo fue hallado en calle de Santiago Centro

El cadáver de un hombre baleado en el cráneo fue hallado en plena vía pública de Santiago Centro, en las cercanías del Mercado Cebtral, este domingo.

Carabineros descubrió el cuerpo alrededor de las 00:40 horas en calle Puente, específicamente entre San Pablo y General Mackenna, tras recibir un aviso radial de una persona tendida en la vereda.

Los uniformados constataron que la persona era de sexo masculino y ya no tenía signos vitales, además de presentar un impacto de bala en la cabeza, con orificio de entrada y salida.

De momento, la policía desconoce la identidad del fallecido y no se advierten testigos presenciales del hecho. Sin embargo, como evidencia, se recuperó una vaina calibre 9 milímetros en el sitio del suceso.

El equipo ECOH de la Fiscalía investiga lo sucedido.