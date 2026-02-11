Caen "encerronadores" tras seguimiento desde Pudahuel hasta Estación Central

Un operativo policial culminó esta madrugada de miércoles con la detención de tres sujetos y la recuperación de un furgón blanco que había sido reportado por intentar realizar múltiples "encerronas" en el sector de Enea, en la comuna capitalina de Pudahuel.

Tras recibir la alerta radial, efectivos de Carabineros iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por la Ruta 68 y la Alameda, finalizando con la interceptación de los delincuentes en Cinco de Abril con Las Rejas, en Estación Central, según detalló el teniente Mattia Federici, de la Prefectura Santiago Occidente.

El vehículo circulaba con placas patentes pertenecientes a otro automóvil. Además, al interior del furgón, Carabineros incautó diversas evidencias que vinculan directamente a los detenidos con la ejecución de delitos violentos, tales como pasamontañas, guantes y un cuchillo.