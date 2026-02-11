¿Cómo se transforma el sueño de una niña en una carrera científica de alto nivel? A propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Claudia San Martín, líder de innovación en el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), compartió en Una Nueva Mañana su trayectoria como ingeniera eléctrica y astrónoma, y envió un mensaje a las futuras científicas: "Seguir la curiosidad, eso es muy valioso. Esa curiosidad que tiene uno de niña, no dejarla; continuar, explorar, hacer preguntas".

