Carabineros detuvo a dos personas por robo frustrado en juguetería de Ñuñoa

Carabineros detuvo a dos personas que intentaron entrar por la fuerza, rompiendo una pared con un chuzo, a una juguetería la noche de este sábado en la comuna de Ñuñoa.

Según la información policial, estos antisociales intentaron entrar por el patio trasero del recinto, desde un centro de reinserción social colindante, aprovechando que un accidente vehicular había cortado la luz del sector. Luego de una denuncia de vecinos, personal uniformado descubrió a estas dos personas en el acto, impidiendo que lograran entrar a la jugeteria.

"Afortunadamente, a la llegada de Carabineros no habían ingresado todavía a la juguetería, por lo tanto no alcanzan a sustraer especies del lugar. Estos dos sujetos son dos personas adultas, de los cuales ambos tienen antecedentes previos, nada vigente y de nacionalidad chilena", detalló el capitán Williams Enríquez. Ambos detenidos serán formalizados durante esta jornada por robo en lugar no habitado en calidad de frustrado y también por daños al inmueble.