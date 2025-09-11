Síguenos:
País | Policial

Cayó banda de prestamistas ilegales que torturaba a deudores morosos

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Operaba en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Biobío y Los Lagos.

Quince de sus miembros fueron detenidos, y todos son colombianos.

Cayó banda de prestamistas ilegales que torturaba a deudores morosos
 ATON (referencial)

La agrupación obtuvo más de 300 millones de pesos, en sólo dos años, con su sistema "gota a gota".
El OS-9 de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, entregó este jueves detalles de un amplio operativo que terminó con la detención de 15 colombianos dedicados al sistema de préstamos ilegales conocido como "gota a gota".

De acuerdo con la investigación, la banda operaba en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Biobío y Los Lagos, donde entregaban dinero con intereses exorbitantes.

Cuando los deudores no podían pagar, los criminales recurrían a la violencia extrema, incluyendo torturas.

Uno de los casos más impactantes quedó al descubierto en la Región del Biobío: un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en el camino a Chome, en la comuna de Hualpén, con mutilaciones en los dedos y otras evidencias de haber sido sometido a torturas.

Las indagatorias también establecieron que en un plazo de dos años el grupo logró sacar del país más de 300 millones de pesos obtenidos a través de esta red de préstamos ilegales.

Desde Carabineros advirtieron que el sistema "gota a gota" representa un serio peligro, no solo por el nivel de intereses que impone a los deudores, sino también por la violencia con que se ejecutan los cobros.

