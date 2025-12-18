Cordero: Es muy preocupante que bandas criminales blanqueen recursos en la "tía Rica"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó de "preocupante" el informe de la Contraloría que reveló que más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de 1.500 millones de pesos en la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la "tía Rica".

El ente contralor constató que la Dicrep no verificó las procedencias de las especies empeñadas, lo que levanta alarmas porque pudieron haber sido robadas con anterioridad.

El informe también puso al descubierto la existencia de 4.895 usuarios frecuentes. Un caso extremo es el de un individuo que realizó 230 operaciones de empeño en un solo año.

Codero: "Situación muy preocupante"

En este contexto, durante una actividad de inauguración de la Comisaría N°60 del Metro al interior de la estación Estadio Nacional, Cordero afirmó que los antecedentes del caso, en lo que compete a la seguridad pública, están siendo evaluados.

"Utilizar una función pública asociada al crédito prendario de la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometen delitos es una situación muy preocupante", expresó el titular de Seguridad Pública.

En lo que respecta al decomiso de bienes, el ministro apuntó a la necesidad de crear "una institucionalidad distinta para administrar las incautaciones".

"Desde la perspectiva de seguridad pública, estamos trabajando en un régimen institucional distinto. La reformulación de la Dicrep es un debate que tiene ya un par de décadas, (pero) a mí no corresponde pronunciarme", añadió Cordero.

La Dicrep es dependiente del Ministerio del Trabajo, que ya comunicó la implementación de medidas correctivas y la instrucción de sumarios ante eventuales responsabilidades por fallos en el sistema de control de empeños.

"Vamos a revisar todos los antecedentes para establecer responsabilidades administrativas y potenciales medidas disciplinarias, pero no les quepa duda que vamos a tomar las medidas disciplinarias que correspondan en base a lo que esa revisión de los antecedentes establezca", explicó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

UDI pide salida del director de la "tía Rica"



Desde el Congreso, la diputada Flor Weisse (UDI) abordó la situación y exigió "que se asuma la responsabilidad política y renuncie el director de la 'tía Rica', porque no es posible que con platas del Estado se estén financiando actividades ilícitas. Lo dijo muy claro la Contraloría en su informe: aquí ha habido falta de control y de las alertas respectivas".

Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (Independiente-PPD) adelantó que "vamos a respaldar todas las medidas administrativas, disciplinarias e incluso penales que puedan corresponder. Pero además de esto, tenemos que advertir que estamos también frente a un problema estructural que no se puede desconocer: 'tía Rica' carece de un control al recibir las especies en prenda".

Hasta el momento, la Dicrep no ha emitido un comunicado oficial respecto a los hallazgos, y se espera que el Ministerio Público analice los antecedentes remitidos por la Contraloría para determinar posibles acciones penales.