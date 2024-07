Experta en crimen organizado: El problema lleva más de 10 años y la solución no es militarizar

La investigadora y académica Valeska Troncoso, experta en crimen organizado transnacional y políticas de seguridad en América Latina, advirtió este martes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que es errado considerar a las Fuerzas Armadas como un actor relevante para afrontar la crisis de seguridad que vive la Región Metropolitana.

Tras la sucesión de homicidios de las últimas semanas, la cocoordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y profesora de la Universidad de Santiago (Usach) señaló que "se está poniendo en evidencia un problema que se viene arrastrando hace muchos años, hace más de una década".

La especialista afirmó que desde el año 2005 "ya vemos organizaciones criminales operando en nuestro territorio", un fenómeno que —explicó— "fue levemente identificado por algunos gobiernos pero no como política de Estado", sino "más bien independiente".

"El tema", planteó, "es que se ha securitizado el problema: cuando hay una amenaza, en vez de ir a los problemas de fondo, lo que se ha hecho es tomar medidas excepcionales, pero esas medidas excepcionales tienen que ser momentáneas para dar solución al problema".

En medio del debate sobre un posible estado de sitio, abierto desde el propio oficialismo y que el Ejecutivo ha desestimado por ahora, mas no descartado, Troncoso sostuvo que "el gran tema de fondo es: ¿a las Fuerzas Armadas les corresponde desarrollar funciones de seguridad pública? Evidentemente no, porque nosotros tenemos Carabineros de Chile, que es una policía militarizada y esa es una diferencia que tenemos con los países latinoamericanos, y los países latinoamericanos observan como un modelo esta policía militarizada, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que no ha habido mayor profundidad en cómo podemos mejorar esta institución y, por lo tanto, si el problema es que la policía, Carabineros, no puede controlar el problema, no es la solución militarizar".

"Imagínate poder controlar una situación de seguridad a través solamente de estados de excepción. Eso, lamentablemente, no es la solución. Eso muestra, de alguna forma, la improvisación que se ha tenido frente al problema", alertó.

"FORTALECER EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NOS PERMITIRÍA ESTAR UN PASO ADELANTE"

La experta dijo que "el combate al crimen organizado no es una tarea fácil. De hecho, ningún país está exento de poder presentar esta amenaza ni menos en un contexto latinoamericano, en donde el continente es el único productor de cocaína, por ejemplo, pero también nuestras fronteras son muy porosas y eso permite la movilidad de organizaciones criminales".

Apuntó, asimismo, que "estas organizaciones criminales son muy sofisticadas, se adaptan a los tiempos y, por lo tanto, se van a generar 'efectos globo': si hay mayor control en algunos países como, por ejemplo, Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador va a generar un 'efecto globo' hacia otros países en donde, en apariencia, tenemos mayores niveles de seguridad, menos violencia y mayor estabilidad".

"Por lo tanto, lo que vemos hoy es un gran desafío de poder implementar acciones concretas para poder combatir el crimen organizado, pero implica una serie de elementos que hay que evaluar y creo que el discurso simplista, hoy en día, no nos sirve", remarcó.

En ese sentido, Troncoso resaltó que "la inteligencia es fundamental" para enfrentar la criminalidad.

"No solamente tenemos que hablar de la capacitación de las fuerzas de seguridad, sino que esto tiene que estar acompañado con el punto uno del eje estratégico de la política (contra el crimen organizado), que tiene que ver con la nueva gobernanza y eso tiene que ver con la cooperación interagencial. Todos los países están propendiendo a poder fortalecer el sistema de inteligencia y eso nos permitiría poder estar un paso adelante de cómo funcionan estas organizaciones", destacó.

Finalmente, alertó que "trasplantar un modelo ya sea europeo, latinoamericano o norteamericano no es la solución, porque cada país latinoamericano tiene un contexto y el nuestro también. Imagínate que nosotros tenemos la combinación de organizaciones criminales transnacionales, pero también bandas locales. Para poder identificarlo, necesitamos inteligencia, pero para eso hay que dotar a un personal; o sea, tiene que ampliarse la dotación, primero, de personas especialistas en crimen organizado que hayan estudiado sobre este tema estrategias para poder infiltrar ciertas bandas u organizaciones criminales, pero eso es un trabajo de largo aliento".