Fiscal de Tarapacá: Sería bueno acceder de forma más rápida a cuentas bancarias

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló cómo se logró desbaratar -junto a la PDI- el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, al tiempo que abogó por herramientas que permitan acceder y analizar de manera más oportuna las cuentas bancarias del crimen organizado.

"En una primera etapa, (los miembros de la célula) depositaban estos dineros a 'presta-cuentas', que son otras personas que no cometían los delitos brutales o de primera mano -como trata de personas o tráfico de migrantes-, sino que sólo se dedicaban a prestar las cuentas a esta organización criminal", aunque sí recibían un porcentaje de los montos malhabidos, precisó en El Diario de Cooperativa.

Posteriormente, "estas personas a quienes regularmente se les depositaba traspasan los dineros a otras sociedades creadas por miembros del Tren de Aragua. En la Región de Tarapacá, descubrimos que se abrieron tres sociedades donde estaban destinadas estos fondos (...) y después, las personas que las integraban los convertían en un negocio de criptomonedas, que son plataformas nuevas que se utilizan mucho, porque no tienen demasiado control", puntualizó.

Steinert relevó que entonces, la banda internacional "compraba dólares o la moneda de un respectivo país, y así sacaba las platas desde Chile", y que al percatarse de este modus operandi, "pedimos que se congelaran más de 100 cuentas bancarias, algunas en billeteras virtuales, pero todavía no tenemos un análisis de si las pudimos encontrar".

La persecutora reconoció: "No sé cómo lo están haciendo, porque por ejemplo, tenemos un imputado que no genera ingresos lícitos regulares, y que tenía 10 cuentas bancarias. Entonces, uno se pregunta ¿qué está pasando acá? O sea, dos cuentas ya llaman la atención, imagínense cinco, de personas extranjeras que no han estado en Chile por mucho tiempo, y sin nada que nos dé cuenta de un trabajo estable, remunerado, que mes a mes reciban un sueldo, por ejemplo".

"Claramente, es un tema que tienen que ver las instituciones financieras: cómo se controla mejor esta opción de tener la posibilidad en este país de abrir cinco cuentas sin mayores cuestionamientos. La investigación da para pensar qué podemos ir mejorando como país", observó.

"Tenemos que superar bastantes brechas"

La fiscal regional subrayó que la investigación y posterior detención de 52 personas en este caso "fue un gran paso, y es importante el análisis que hicimos a través de las distintas regiones junto a la PDI, pero sería bueno como Ministerio Público tener una herramienta para analizar en forma más rápida y oportuna -reconociendo ya este primer paso y la cooperación de los bancos- las cuentas bancarias a futuro".

"Como Ministerio Público, necesitamos tener prácticamente un espejo para ser más eficaces en la persecución penal en cuanto a dinero se trata. Yo destaco este primer paso, pero también nos da luces de bastantes brechas que tenemos que superar", reafirmó.

Por ende, y a título personal, opinó que se debería ampliar el levantamiento del secreto bancario: "Entiendo que podemos decir que existe, porque es así, pero tenemos que pedir autorizaciones judiciales, fundamentarlas, y está bien que no se afecten derechos, pero el punto de vista económico requiere que tengamos una respuesta más rápida y oportuna, de todas maneras", planteó.